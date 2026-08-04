Аналитики зафиксировали рост спроса на рефинансирование кредитов

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Аналитики ВТБ зафиксировали рост спроса на рефинансирование кредитов. По данным банка, клиенты, оформившие рефинансирование наличными в первом полугодии 2026 года, сокращают ежемесячный платеж примерно на 25% — с 56 до 43 тысяч рублей.

В июне объем рефинансирования у клиентов банка вырос на 25% по сравнению с маем и составил 3,3 млрд рублей. За полгода было оформлено 10 тысяч таких займов на сумму почти 10 млрд рублей.

Согласно статистике банка, большинство заемщиков — 85% —рефинансируют один кредит. Еще 12% клиентов объединяют два кредита, 3% — три и более займов. Основной объем составляют потребительские кредиты.

Ставки при рефинансировании в среднем снижаются на 16 п.п. Особенно ощутима разница для тех клиентов, которые оформляли кредит в период пиковых значений рыночных ставок.

Эксперты считают, что рост спроса на рефинансирование становится устойчивым рыночным трендом. Это подтверждается динамикой продаж в этом сегменте.

- Снижение полной стоимости кредитов наличными на 6,3 п.п. с начала года повлияло на ценовую доступность продукта в банке. Мы видим, что текущие условия делают перекредитование экономически оправданным для заемщиков, и во втором полугодии этот тренд закрепится, – объясняет старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.