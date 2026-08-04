Ущерб от ЧС в Ростовской области оказался одним из самых высоких в стране

Основную часть убытков принесли природные явления, погубившие сельхозкультуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ущерб от чрезвычайных ситуаций в Ростовской области по итогам года оказался одним из самых высоких в стране. Общая сумма потерь в регионе составила 4 424 600 тысячи рублей. Эти данные указаны в докладе МЧС России за 2025 год.

Основную часть убытков принесли природные явления, погубившие сельскохозяйственные культуры. В апреле и мае 2025 года из-за заморозков в воздухе и на поверхности почвы погибли посевы. Ущерб оценили в 2 363 400 тысячи рублей.

Летом ситуация усугубилась длительной засухой. С апреля по июль 2025 года запасы продуктивной влаги в почве резко сократились, что снова привело к гибели урожая. Материальный ущерб от почвенной засухи составил 2 061 200 тысячи рублей.

Напомним, в 2025 года приняли решение об установлении ЧС из-за влияния погодных условий, позже ситуацию признали ЧС федерального характера.

Добавим, общий материальный ущерб от всех зарегистрированных в России чрезвычайных ситуаций в 2025 году составил 16 880 386,237 тысячи рублей.

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