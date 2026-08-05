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НовостиПроисшествия5 августа 2026 7:08

В МЧС прокомментировали утреннее происшествие на улице Содружества в Ростове

Происшествие на Содружества в Ростове: официально подтвердили пожар, но не хлопок газа
Ангелина СКИБА
На месте работали 12 пожарных на трех единицах техники.

На месте работали 12 пожарных на трех единицах техники.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 5 августа очевидцы сообщили в соцсетях о хлопке газа на Содружества, 37/1 в Ростове-на-Дону. После этого в МЧС информацию о газе не подтвердили, но уточнили, что сотрудники отработали вызов на пожар.

- Сообщение поступило в 8:39. Произошло возгорание вещей. В 8:50 горение потушили. На месте работали 12 человек на трех единицах техники. Пострадавших нет, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, также прошедшей ночью в Ростове после пожара на АЗС полыхали 21 машина и вход в здание.

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