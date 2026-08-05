В Ростове прошел уникальный фестиваль бега по пересеченной местности «Казаки»

Фото: предоставлено «ВКБ-Новостройки»

В Ростове в парке 70-летия Победы в Суворовском районе 2 августа прошел фестиваль бега по пересеченной местности «Казаки». Мероприятие собрало десятки спортсменов со всей Ростовской области. Забег провели в трех форматах — «Кросс», «Выживание» и детский трейл.

В формате «Кросс» предстояло преодолеть дистанцию с одним усложнением — водной преградой. В формате «Выживание» к этим задачам добавлялись этапы кантовки покрышек, переноска канистр с водой и подъем груза на тросе.

Старт соревнованиям дал президент Федерации гонок с препятствиями Ростовской области Николай Бритвин. Он выступил перед участниками с напутствием, которое уже стало доброй традицией: «Да, бой с самим собой, есть самый трудный бой, победа из побед - победа над собой!»

Фото: предоставлено «ВКБ-Новостройки»

Протяженность одного круга составила пять километров. При этом каждый участник сам решал, какое количество кругов он преодолеет. По словам организатора фестиваля Вячеслава Макарова, около 80 % участников выбрали дистанцию в 15 километров.

К слову, строительством этапов и спецучастков руководил Сергей Минчёнок — главный ростовский ниндзя, финалист и суперфиналист одноименного шоу. Он пообещал, что следующие гонки станут еще «грязнее» и увлекательнее.

Каждый участник получил памятную медаль финишера. Награды с уникальным дизайном изготовили специально для фестиваля. После финиша всех спортсменов угощали горячим чаем и сладостями.

Фото и видео соревнований можно посмотреть в группе ВКонтакте, а также в мессенджерах Телеграм и МАХ. Здесь же можно изучить информацию о предстоящих гонках.

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