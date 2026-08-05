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НовостиОбщество5 августа 2026 19:23

Жители Ростова и Мурманска выбирают схожие новогодние направления для отдыха

Таиланд остается топом новогодних бронирований у жителей севера и юга России
Екатерина ПОПОВА
Таиланд остается топом новогодних бронирований у жителей разных регионов.

Таиланд остается топом новогодних бронирований у жителей разных регионов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на летнюю погоду, многие жители России планируют новогодний отдых на море уже сейчас. И, как показывает практика, жители Мурманска и Ростова-на-Дону выбирают схожие направления для зимнего отпуска. В топе — Таиланд, Турция, Египет, Мальдивы, Вьетнам и Шри-Ланка. Об этом сообщает «Nord-News».

Как рассказала изданию турагент Валерия Калинихина, Таиланд традиционно лидирует по бронированиям на новогодние праздники. Отели на лучших пляжах Ката, Карон, Банг-Тао разбирают за считанные недели.

Турция и Египет тоже пользуются спросом благодаря формату «все включено». В числе популярных направлений также Мальдивы, Вьетнам, Фукуок и Шри-Ланка. Там как раз начинается высокий сезон.

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