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22 декабря 2022 5:19

Награждение победителей проекта «Клиника года-2022»

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар

Фото: Ольга Качмар