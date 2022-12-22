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Видео
Фото
Covid-19 в Ростове
Спецоперация на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Спорт
Самобранка
Коронавирус
Колумнисты
Происшествия
Национальные проекты России
Выбор экспертов
Доктор
Финансы
Семья
Женские секреты
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Дефицит железа
Туризм
Пресс-центр
Недвижимость
Телевизор
Коллекции КП
Гид потребителя
Все о КП
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Реклама
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22 декабря 2022 5:19
Награждение победителей проекта «Клиника года-2022»
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Фото: Ольга Качмар
Фото: Ольга Качмар
Фото: Ольга Качмар
Фото: Ольга Качмар
Фото: Ольга Качмар
Фото: Ольга Качмар
Фото: Ольга Качмар
Фото: Ольга Качмар
Фото: Ольга Качмар
Фото: Ольга Качмар
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