"Нас учили отстаивать свое мнение". Шоумен Дмитрий Дибров 1 сентября вспомнил "школьные годы чудесные"
"Я портил учителям настроение", - признался известный телеведущий в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в Ростове-на-Дону
Наблюдаем за тем, как прошел День знаний в Ростове-на-Дону. Вспоминаем о том, какие события в разные годы произошли в этот день. Министр здравоохранения РО Татьяна Быковская, телеведущий Дмитрий Дибров и призер Олимпиады -80 Борис Крамаренко рассказывают
Как прошел День знаний в Ростове-на-Дону
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