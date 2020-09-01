2020-09-02T21:21:27+03:00
Темы дня. Ростов-на-Дону
Владимир ДОБРИЦКИЙ

"Нас учили отстаивать свое мнение". Шоумен Дмитрий Дибров 1 сентября вспомнил "школьные годы чудесные"

"Я портил учителям настроение", - признался известный телеведущий в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в Ростове-на-Дону"Я портил учителям настроение", - признался известный телеведущий в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в Ростове-на-Дону

Наблюдаем за тем, как прошел День знаний в Ростове-на-Дону. Вспоминаем о том, какие события в разные годы произошли в этот день. Министр здравоохранения РО Татьяна Быковская, телеведущий Дмитрий Дибров и призер Олимпиады -80 Борис Крамаренко рассказывают

Как прошел День знаний в Ростове-на-Дону

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