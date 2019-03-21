В Ростовской области шамайку перестанут продавать из-под полы

21 Март 17:00 2019-03-25T12:03:48+03:00

В 2014 году рыбоводами Ростовской области в водоемы Дона было выпущено 3,5 млн мальков черноморско-азовской шемаи. Сейчас эта рыба перешла из категории сокращающихся в численности видов в категорию «восстанавливаемые и восстанавливающиеся»

Рыбный день 00:00 00:00

По словам специалистов, популяция так любимой на Дону шамайки полностью восстановилась. Значит ли это, что скоро некогда редкую рыбку можно будет найти в свободной продаже? Вычеркнут ли шемаю из Красной книги и нужно ли это делать? Об этом в программе «Рыбный день» в студии радио «Комсомольская правда-Ростов» рассказали специалисты.

ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ ВЫЙТИ НЕПРОСТО

Оксана Кашникова:

- Правда ли что в ближайшем будущем из Красной книги выведут культовую шамайку? Какие должны быть условия для внесения рыбы в перечень запрещенных к ловле?

Начальник службы нормативно-правового регулирования рыболовства международной образовательной деятельности Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Сергей Иванович Дудкин:

- Красная книга - должна способствовать сохранению редких и исчезающих видов. Отрицательная динамика численности служит основанием для того, чтобы внести тот или иной вид рыбы в Красную книгу. Шемая попала туда достаточно давно. Но есть и негативные моменты внесения в книгу - искусственным воспроизводством занимаются специальные подведомственные предприятия. Красная книга находится под ведомством министерства природы Российской Федерации. В 444-ом постановлении правительства о полномочиях федерального агентства по рыболовству сказано, что его полномочия распространяются на всю без исключения рыбу, промысловых беспозвоночных, за исключением видов, занесённых в Красную книгу. А фактически именно специалисты федерального агентства по рыболовству на воспроизводственных предприятиях и в научных организациях занимаются как раз всеми вопросами по изучению биологии и разработки восстановления численности. Если говорить по шемае, то именно сотрудники нашего института, в частности, Галина Игнатьевна Карпенко, в своё время очень плотно этим занималась. Разработана технология воспроизводства этого вида, которая успешно внедрена и развивалась, правда не в тех масштабах, в которых хотелось бы. В рыбколхозе Чкалова в районе хутора Рогожкина последовательные многократные выпуски по технологии Галины Игнатьевны по воспроизводству шемаи и дали толчок к восстановлению вида. Но создаётся парадокс - как только рыба была внесена в Красную книгу, все разработки технологии воспроизводства шемаи оказались вне закона, также, как и изучение этого вида.

Оксана Кашникова:

- Получается, просто отдали вид на откуп браконьерам? Несмотря на то, что эта рыба занесена в Красную книгу, пойдёшь на рынок в Ростове и там продавцы спрашивают - «Вам шамайка нужна?». Долгие годы ее продавали и продают из-под полы. Но тем не менее шемая сумела восстановится. Когда мы можем ждать исключения этой рыбы из Красной книги?

Сергей Дудкин:

- У нас несколько Красных книг - федеральная и региональные, в частности книга Ростовской области. По регламенту министерства природы актуализация, то есть воссоздание нового списка и обновление старого происходит раз в десять лет. Действующая Красная федеральная книга была принята в 2001 году, десять лет давно прошли, министр природных ресурсов говорил о том, что к 2015 году кровь из носу Красная книга будет переиздана, но этого не произошло.

Мы выбрали очень удачное время для нашего разговора, как раз сейчас должны происходить все действия по изменениям в Красной книге. Если говорить о региональной версии, шемая была внесена туда в 2007 году. Но уже тогда был виден рост численности шемаи на основании всех работ Галины Игнатьевны и усилиями наших донских заводов.

Институт тогда сделал шаг – шемая перешла с достаточно высоко охранной второй категории в пятую, то есть в восстанавливающуюся. Шестой категории нет. Если численность будет увеличиваться, то вид обязан быть выведен из Красной Книги, как региональной, так и федеральной. Мы надеялись, что во втором издании книги Ростовской области, которая с помпой была презентована в 2014 году, нам удастся вывести шемаю - все данные говорили об этом. Но этого не произошло - основную роль играл южный научный центр РАН, специалисты которого нас просто не услышали. Теперь считайте, если в 2014 году принята редакция, то получается в 2024 году шемаю могут вывести из книги.

Оксана Кашникова:

- Несмотря на то, что уже все хорошо, ещё пять лет все браконьеры будут прятаться?

Сергей Дудкин:

- Таковы регламенты. Парадоксы на каждом шагу.

Владимир Добрицкий:

- Куда надо бить в колокола? В федеральную Красную книгу по выводу шемае?

Сергей Дудкин:

- Естественно, потому что с 2001 года прошло как раз 19 лет. Федеральной Красной книгой занимается специальная комиссия, созданная приказом Министерства природы и основную роль играет институт проблем экологии и эволюции имени Северцова российской академии наук.

Оксана Кашникова:

- В таком случае ускорится этот процесс?

Сергей Дудкин:

- Да, если говорить о выведении шемаи из Красной книги Ростовской области, это так сказать, процесс снизу, а федеральная - сверху. Сейчас самое время заниматься процессом сверху. Когда Федеральным агентством по рыболовству рассматривались перспективы развития рыбоводства на Дону, то одним из проектов был Аксайско-донской осетровый завод в Багаевской станице, этот проект уже реализуется. Основной вариант его реконструкции – преобразование в рыбцово-шемайно-стерляжный завод. До тех пор, пока один из элементов находится в Красной книге, для федерального агентства это нецелевое расходование средств.

АРПАЧИНСКИЙ ШЛЮЗ ШЕМАЕ НЕ СТРАШЕН

Мы связались со специалистом другой категории, практиком, Юрием Андреевичем Моисеевым:

- Я рад, что до 2025 года шамайка остается в Красной книге, потому что не сегодня-завтра появится Арпачинский шлюз, который отсекает ее от единственного рыболовного канала, работающего на всех плотинах и шлюзах – я имею ввиду Маныческий. И отсекает ее от реки Тузлов, где почти 80 процентов шемаи нерестится. Этот шлюз практически на ноль умножит шамайку. У нас много стерляди даже в районе Ростова – она вся искусственного выведения. За это рыбоводам спасибо. Но как они пропустили шлюз, почему не оговорили условие за провозку судов на разведение рыбы? И второй вопрос – рыбакам запретили ловить судака, но почему ее вылавливают целыми неводами? Штраф ведь высокий.

Сергей Дудкин:

- Если говорить о строительстве Багаевского гидроузла и то, что называют Арпачинским шлюзом, в самом проекте институт настоял на наличии при строительстве рыбоходно-обходного канала. Это мы совмещаем с требованием возобновить проект строительства такого же обходного канала в обход Кочетовского гидроузла. Рыба должна спокойно проходить и достигать своих нерестилищ. Более того, когда рассматривали проект строительства Багаевского гидроузла, именно институт настоял на том, чтобы вынести из состава плотины гидроэлектростанцию, через которую должен был идти поток воды. Он вызывал бы ложное привлечение нерестилища рыбы в тупик.

По судаку – мы закрыли азовского полупроходного судака для рыболовства. Ни одного экземпляра судака легально не может быть поймано. Он запрещен и для промышленного, и для любительского отлова до момента восстановления, в Красную книгу его вносить не предлагается.

ШТРАФЫ ДЛЯ БРАКОНЬЕРОВ ВЫРОСЛИ В РАЗЫ

Оксана Кашникова:

- Мы настроены на то, что будем на законных основаниях вылавливать шемаю. А что ждет того, кто решит наловить этой рыбы сегодня? Об этом рассказал начальник службы государственного мониторинга водных биологических ресурсов и среды их обитания Азово-черноморского ВНИРО Олег Викторович Стрельченко.

Олег Стрельченко:

- Шемая остается в Красной книге. Таксируется она по приказу №724 – 420 рублей за одну рыбку, независимо от размера. За самку придется заплатить двойной размер. Мы проводим беседы, объясняем, предупреждаем. Вступило в силу постановление правительства Российской Федерации № 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам». В нем таксы на незаконный вылов намного выше, чем это было в прежде. Для сравнения – тарань стоила 25 рублей, в этом году – 500 рублей. Но есть нюанс – тарань запрещена к вылову с 15 марта по 30 апреля. Она тарифицируется вдвойне, то есть одна рыбка стоит 1 000 рублей.

Владимир Добрицкий:

- Как эти таксы рассчитываются? От чего зависит цена?

Олег Стрельченко:

- От цены на рынке, от малочисленности рыбы и от других факторов.

Оксана Кашникова:

- А какую рыбу ловить можно?

Олег Стрельченко:

- Виды, которые не запрещены. Наши любимые и основные – карась, лещ, густера, окунь, недавно запрет сняли на щуку. При выходе на любой водный объект любитель-рыболов должен заглянуть в правила, можно обратиться к нам по телефону горячей линии 8-918-519-03-92. Если возникли какие вопросы, звоните, все разъясним.