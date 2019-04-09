Чем закончились проверки по газу в жилых домах, как сделать перерасчёт за отопление, должен ли собственник квартиры платить за вывоз мусора, если он в ней не проживает и другие вопросы к Госжилинспекции
На вопросы граждан в прямом эфире отвечает начальник Госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев
Чем закончились проверки по газу в жилых домах, как сделать перерасчёт за отопление, должен ли собственник квартиры платить за вывоз мусора, если он в ней не проживает и другие вопросы к госжилинспекции