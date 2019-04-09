2019-04-09T18:12:57+03:00
Темы дня. Ростов-на-Дону
Ольга ГОПАЛОВладимир ДОБРИЦКИЙОксана Кашникова

Чем закончились проверки по газу в жилых домах, как сделать перерасчёт за отопление, должен ли собственник квартиры платить за вывоз мусора, если он в ней не проживает и другие вопросы к Госжилинспекции

Программа "Я потребитель"отвечает на самые актуальные вопросы радиослушателейПрограмма "Я потребитель"отвечает на самые актуальные вопросы радиослушателей

На вопросы граждан в прямом эфире отвечает начальник Госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев

Чем закончились проверки по газу в жилых домах, как сделать перерасчёт за отопление, должен ли собственник квартиры платить за вывоз мусора, если он в ней не проживает и другие вопросы к госжилинспекции

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