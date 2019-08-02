С Днём ВДВ! Как расшифровывали аббревиатуру в разное время?
Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи
А также о выставке "Крылатая гвардия в мундире", о легендарном командующем войсками генерале Маргелове, о традиции нырять в фонтан и многом другом поговорили с военным историком, коллекционером Николаем Новиковым.
День ВДВ: традиции праздника и история подразделения
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