2019-08-02T12:57:58+03:00
Темы дня. Ростов-на-Дону
Владимир ДОБРИЦКИЙ

С Днём ВДВ! Как расшифровывали аббревиатуру в разное время?

Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачиДнём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи

А также о выставке "Крылатая гвардия в мундире", о легендарном командующем войсками генерале Маргелове, о традиции нырять в фонтан и многом другом поговорили с военным историком, коллекционером Николаем Новиковым.

День ВДВ: традиции праздника и история подразделения

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23 Июля 2019 17:03 - 17:43

Темы дня. Ростов-на-Дону

Тема: СМИ писали, что цены на недвижимость резко возрастут, так ли это? И чего ещё боятся жители ростовской области?

В студии: Ирина ПОТЕРЯ, Владимир ДОБРИЦКИЙ, Оксана Кашникова
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