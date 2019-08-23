Нововведения в школах, движении общественного транспорта и создании комфортной городской среды
Обсуждаем новостную картину недели и говорим о праздновании годовщины освобождения РО от немецко-фашистских захватчиков с руководителем областного армейского клуба реконструкторов Виталием Маковецким
Итоги недели: нужны ли мобильные в школе, когда общественный транспорт будет ходить по расписанию, сколько должно быть парков в Ростове и как отметим 76-ую годовщину освобождения РО от фашистских захватчиков?