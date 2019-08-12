Посоветуйте, доктор: Головная боль и головокружение. Симптомами какого заболевания они могут быть?
Головная боль в висках может быть вызвана целым рядом причин — от резких перепадов артериального давления до интоксикации или инфекции
О профилактике и методах решения проблем рассказал врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицинской реабилитации РКБ ФНБА Ирина Солонец
Посоветуйте, доктор: головная боль, Основные причины и профилактика заболеваний
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