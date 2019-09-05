2019-09-05T12:08:44+03:00
Темы дня. Ростов-на-Дону
Владимир ДОБРИЦКИЙ

Посоветуйте, доктор: профилактика ЛОР-заболеваний. Почему здоровье организма зависит от здорового носа?

«Никогда болезнь нельзя уподоблять грому среди ясного неба: она всегда является следствием множества повседневных ошибок, которые, постепенно накапливаясь, обрушиваются, в конце концов, на голову тех, кто по незнанию или небрежности допускал их». Гиппократ«Никогда болезнь нельзя уподоблять грому среди ясного неба: она всегда является следствием множества повседневных ошибок, которые, постепенно накапливаясь, обрушиваются, в конце концов, на голову тех, кто по незнанию или небрежности допускал их». Гиппократ

Гость студии-руководитель центра оториноларингологии РКБ ЮОМЦ ФМБА России Юлия Александровна Олейникова

Посоветуйте доктор:дышите свободно!Почему так важно дышать через нос?

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