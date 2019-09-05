Посоветуйте, доктор: профилактика ЛОР-заболеваний. Почему здоровье организма зависит от здорового носа?
«Никогда болезнь нельзя уподоблять грому среди ясного неба: она всегда является следствием множества повседневных ошибок, которые, постепенно накапливаясь, обрушиваются, в конце концов, на голову тех, кто по незнанию или небрежности допускал их». Гиппократ
Гость студии-руководитель центра оториноларингологии РКБ ЮОМЦ ФМБА России Юлия Александровна Олейникова
Посоветуйте доктор:дышите свободно!Почему так важно дышать через нос?
00:00
00:00