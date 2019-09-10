Посоветуйте, доктор: ЗОЖ против туберкулёза. Как предотвратить страшную болезнь?
Согласно статистике МОЗ, заражению туберкулёзом подвержены не менее восьми миллионов человек за год из всего населения планеты, а летальный исход зарегистрирован в двух миллионах случаев!
Об опасности туберкулёза, профилактике и способах лечения рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой туберкулёза РостГМУ, главный внештатный фтизиатр ЮФО Людмила Анатольевна Шовкун
Посоветуйте, доктор: что необходимо знать каждому о туберкулёзе?
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