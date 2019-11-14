Посоветуйте, доктор: кружится голова-в чём причина и как это вылечить?
Головокружение является второй по частоте причиной обращений к врачу после головной боли. Чаще всего это состояние появляется как следствие нарушения кровоснабжения головного мозга, повреждения вестибулярного аппарата, внутренних болезней, нарушения метаболизма и других патологических состояний
Гость студии - руководитель областного центра диагностики и лечения головокружения и нарушений равновесия, отоневролог Ольга Викторовна Петручик
Посоветуйте, доктор: в чём опасность головокружений?
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