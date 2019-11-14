2019-11-14T15:09:15+03:00
Темы дня. Ростов-на-Дону
Оксана Кашникова

Посоветуйте, доктор: кружится голова-в чём причина и как это вылечить?

Головокружение является второй по частоте причиной обращений к врачу после головной боли. Чаще всего это состояние появляется как следствие нарушения кровоснабжения головного мозга, повреждения вестибулярного аппарата, внутренних болезней, нарушения метаболизма и других патологических состоянийГоловокружение является второй по частоте причиной обращений к врачу после головной боли. Чаще всего это состояние появляется как следствие нарушения кровоснабжения головного мозга, повреждения вестибулярного аппарата, внутренних болезней, нарушения метаболизма и других патологических состояний

Гость студии - руководитель областного центра диагностики и лечения головокружения и нарушений равновесия, отоневролог Ольга Викторовна Петручик

Посоветуйте, доктор: в чём опасность головокружений?

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 23.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
8 Ноября 2019 17:03 - 17:43

Темы дня. Ростов-на-Дону

Тема: В чём суть "Точек кипения",как формируется стратегия социально-экономического развития региона, каковы перспективы ростовской области?

В студии: Владимир ДОБРИЦКИЙ, Оксана Кашникова
07:30
21:30
7 Ноября 2019 17:03 - 17:43

Темы дня. Ростов-на-Дону

Тема: Как решается ситуация с транспортной доступностью ЖК "Суворовский", кто очистит дворы от листвы, почему бы в Комсомольском сквере не создать детский досуговый центр?

В студии: Владимир ДОБРИЦКИЙ, Оксана Кашникова
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 863-333-25-228-909-409-0000
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Ростовская модель Playboy определила место для современной женщины
Ростовских автомобилистов оштрафуют в суде за парковку на трамвайных путях
«Какая забота!»: Тарасов запретил беременной Анастасии Костенко загорать на пляже
В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе
60-летний мужчина пропал по дороге из Ростова-на-Дону в Воронеж
Сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону 16 ноября 2019: где и когда
ФК "Чайка" возглавил экс-тренер "Анжи" Магомед Адиев
Погода в Ростове-на-Дону 14 ноября 2019: ветер до 18 метров в секунду обещают несколько дней
В Ростове-на-Дону опрокинулся грузовик с металлоломом
«Поставил услуги на поток»: Арест начальника ГУФСИН Ростовской области Муслима Даххаева связан с незаконной прослушкой
«Я тебя люблю!»: Полина Диброва превратила себя в эффектный подарок в День рождения мужа
Пенсионер из Ростовской области зарезал жену
В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта из-за матча с участием сборной России
Жена вратаря «Ростова» Ксения Песьякова разнесла в пух и прах труд японской писательницы
«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи
Донская рыбная катастрофа: в Ростовской области скоро исчезнет даже тарань