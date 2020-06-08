2020-06-08T17:36:28+03:00
Гость в студии
Владимир ДОБРИЦКИЙ

Елена Елисеева: "На плечах социальных работников сегодня забота о каждом третьем жителе области"

Из-за сложных условий работы в период пандемии никто из соцработников области заявление об уходе не подалИз-за сложных условий работы в период пандемии никто из соцработников области заявление об уходе не подал

Министр труда и соцразвития региона рассказала о том, как пандемия коронавируса отразилась на соцработниках, о выплатах, региональных мерах социальной поддержки и правилах Роспотребнадзора для летних детских лагерей.

Из-за сложных условий работы в период пандемии никто из соцработников области заявление об уходе не подал

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