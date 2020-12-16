Тарифы ЖКХ на 2021 год в Ростовской области: насколько вырастут

Услуги подорожают во второй половине нового года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Тарифы ЖКХ на 2021 год в Ростовской области: рассказываем, насколько вырастет оплата. Максимально возможные изменения утвердил губернатор Василий Голубев, сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Повышение платы за ЖКХ ожидается во второй половине нового года. С 1 июля по 31 декабря общая стоимость коммунальных услуг вырастет на 5,3 процента по сравнению с декабрем этого года.

Отметим, речь идет о совокупном платеже за ЖКХ. Максимальное подорожание рассчитали исходя из того, что набор и объем услуг в следующем году не изменится. Напомним, учитываются такие коммунальные услуги, как горячее и холодное водоснабжение; отопление; электроснабжение; газоснабжение; обращение с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, с 1 декабря в Ростове-на-Дону выросла плата за техобслуживание многоквартирных домов. Изменение тарифов коснулось муниципального жилья, а также многоэтажек, жители которых не выбрали тип управления домом. Например, за обслуживание дома, где есть лифты и мусоропровод, будут платить не 16 рублей, а 20 рублей 70 копеек за квадратный метр.

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