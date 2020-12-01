Плата за техобслуживание с 1 декабря 2020 в Ростове-на-Дону: жители будут платить больше

Плата за техобслуживание с 1 декабря 2020 в Ростове-на-Дону. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Плата за техобслуживание с 1 декабря 2020 в Ростове-на-Дону: первый день зимы принес жителям донского региона не только значительное похолодание, но и обновленные тарифы коммунальных услуг. Теперь за техническое обслуживание многоквартирных домов придется платить больше.

Если раньше жители домов, где имеются лифты и мусоропровод, платили по 16 рублей за квадратный метр, то теперь такса увеличилась до 20 рублей и 70 копеек. При этом в зданиях без мусоропровода, но с лифтами, придется платить по 19 рублей и 36 копеек за один квадратных метр недвижимости. Прежде жители таких домов отдавали чуть более 15 рублей.

А что будет с теми у кого дома нет ни лифтов, ни мусоропроводов? Для таких жителей тариф составит 14 рублей и 94 копейки. Для хозяев квартир в зданиях пониженной капитальности такса установлена на уровне 14 рублей. В случае, если здание вообще не подключено к канализации - 9 рублей 85 копеек.

Отметим, что техническое обслуживание жилых домов – это комплекс работ по обеспечению бесперебойного функционирования основных инженерных систем. Сюда входит и замена лампочек, ремонт вентиляции, обслуживание лифтов, а также мелкий ремонт стен и других конструкций.

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