Опять весна: в Ростове обещают нетипичное для начала зимы тепло

Рассказываем, чего ждать от погоды в ближайшие дни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще на днях жители Ростова-на-Дону радовались снегу и были практически уверены, что началась настоящая, а не просто календарная зима. Но, как говорится, недолго музыка играла. Уже на этой неделе погода в Ростове-на-Дону будет больше похожа на весеннюю, нежели на осеннюю или зимнюю.

Так, в четверг, 26 ноября, будет пасмурно, температура воздуха днем составит 4 градуса тепла. Вечером градусник термометра опустится до плюс одного, а вот ночью обещают ноль градусов.

В пятницу, 27 ноября, будет солнечно, без осадков. Днем температура воздуха составит +7 градусов. Вечером в этот день похолодает до +3 градусов, а ночью обещают +1.

А вот суббота, 28 ноября, станет самым теплым днем недели. Воздух в Ростове-на-Дону прогреется до +8. По прогнозам синоптиков, будет светить солнце, осадков в этот день не обещают.

29 ноября в воскресенье погода начнет портиться. День обещают облачный, без прояснений. И похолодает на один градус относительно субботы.

Кстати, рекордно теплая для ноября температура в Ростове отмечена 25 ноября 1969 года. Тогда в Ростове днем было 17 градусов тепла.

А самую низкую температуру синоптики зафиксировали в 1942 году. Тогда столбик термометра понизился до минус 28 градусов.

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