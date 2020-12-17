Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 декабря 2020 года: еще 385 дончан подхватили опасную инфекцию

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 385 человек Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 17 декабря прирост за сутки - 385 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 45 838 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 385 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 233 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 730 дончан. Выздороветь удалось 36 803 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1 091. Коэффициент распространения инфекции – 1,08.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 38 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (133), Таганроге (21), Новошахтинске (16), Чертковском (15) районе, Гукове (14), Новочеркасске (14), Шолоховском (14), Миллеровском (13) районах, Каменске-Шахтинском (12), Шахтах (12), Красносулинском (12) районе, Батайске (11), Волгодонске (9), Верхнедонском (9), Сальском (9), Егорлыкском (8) районах, Азове (7), Неклиновском (7), Аксайском (6), Тацинском (6), Азовском (5), Белокалитвинском (4), Константиновском (4), Каменском (3), Мясниковском (3), Усть-Донецком (3) районах, Звереве (2), Заветинском (2), Цимлянском (2), Багаевском (1), Веселовском (1), Волгодонском (1), Дубовском (1), Зерноградском (1), Куйбышевском (1), Матвеево-Курганском (1), Орловском (1), Пролетарском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 28,3 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 44,7 % - от 46 до 65 лет, 25,2 % - от 66 до 79 лет, 3,7 % - старше 80 лет, 2,6 % - дети. В стационарах содержатся 2 615 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 13 женщин, 58, 61, 64, 66, две по 70 лет, 76, 78, 80, 82, три по 83 года, и 15 мужчин – 50, 59, 62, 66, 67, два по 68 лет, два по 70 лет, 71, 72, 74, 77, 81, 83 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 29 856 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 101,06 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 130,92 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 165 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 283,16 тысячи исследований.

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