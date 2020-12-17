Серый пасмурный день ожидает ростовчан 17 декабря

В Ростове ожидается пасмурная погода Фото: "КП" Архив

В донскую столицу не спешит приходить зима. Погода за окном больше похожа на позднюю осень. Легкий утренний морозец и плюсовая температура днем - лютой снежной зимой пока даже и не пахнет.

В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 1 до минус 2 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от 0 до плюс 1 градуса. Но к вечеру снова похолодает - до минус 1 градуса. В среду, 16 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, осадков ожидать не стоит

Ветер сегодня сменит три направления: северное, северо-восточное и северо-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 2-5 метров в секунду.

Атмосферное давление резко начнет расти и составит 762-764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 71 до 89 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Осадки ожидаются ранним утром.

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