Молитва с сурдопереводом: ростовский священник проводит службы для глухих

Антоний Осяк освоил язык жестов, чтобы проводить службы для глухих прихожан. Фото: Храм в честь иконы Божией Матери "Державная".

В ростовском приходе Божией матери «Державная» проходят богослужения с сурдопереводом. Его настоятель Антоний Осяк овладел языком жестов и почти три года исповедует глухих прихожан и читает для них молитвы. Священник рассказал, почему такие службы важны не только для глухих, но еще и для слышащих верующих.

ДИАЛОГ ЧЕРЕЗ ШЕСТИЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ

Глухие прихожане и раньше посещали храм. Но, по словам отца Антония, они не привлекали к себе внимания, просто приходили и ставили свечку. Священник считает, что на эту проблему ему указал случай.

— Однажды, года три назад, меня попросили прийти к верующим домой. Это была небольшая семья из трех человек: мама, папа и дочь. Из них мою речь слышала только ребенок: весь диалог со взрослыми проходил через вот эту шестилетнюю девочку. Меня эта история очень тронула, — признается священник.

По стечению обстоятельств после этого в Ростов-на-Дону приехали московские священники. Они обучали желающих батюшек церковным жестам. Так и отец Антоний освоил сурдоперевод: начал работать и с этими на первый взгляд незаметными прихожанами.

В этом году священник начал проводить службы с сурдопереводом и в других городах. Фото: храм в честь иконы Божией Матери "Державная".

«ЧАЮ» — ОЖИДАНИЕ, А НЕ ЧАЙ

У глухих, наконец, появилась возможность исповедаться. В присутствии еще одного человека интимный разговор со священником может просто не состояться. Кроме того, по словам батюшки, обычный сурдоперевод не подходит для церковной службы.

— Нужно понимать слова молитвы и передавать их с помощью специальных жестов. Например, все знают молитву «Символ веры». Там звучит такая фраза: «Чаю воскресения мертвых». «Чаю» в данном случае означает ожидание. Если переводчик этого не понимает, он может перевести слово просто как чай, напиток, — пояснил Антоний Алексеевич.

По словам отца Антония, после богослужений многие хотят освоить язык жестов и стать волонтерами. Фото: храм в честь иконы Божией Матери "Державная".

УВИДЕТЬ «ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКУ»

В этом году богослужения с сурдопереводом начали проводить и в других храмах Ростовской области, в Батайске и Азове. На днях молитву на языке жестов впервые прочитали в Таганроге. Отец Антоний говорит, что это произвело впечатление не только на глухих, но и на слышащих прихожан.

Священник хочет, чтобы богослужения с сурдопереводом начали регулярно проводиться и в других приходах. Фото: храм в честь иконы Божией Матери "Державная".

После службы около десяти человек захотели стать волонтерами. Теперь и они готовы освоить язык жестов, чтобы помогать на службах. Поэтому уже сейчас все желающие могут пройти обучение во Всероссийском обществе глухих, а затем практиковать язык жестов в храме.

— Глухие — люди-невидимки. Если не знаешь дактильной азбуки, глухого можно даже не заметить. Теперь же наши прихожане увидели их сложности. Ведь важно не только то, что кто-то получает помощь, но и то, что другие готовы ее дать, — говорит иерей Антоний Осяк.

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