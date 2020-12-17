Армейцы открыли счет на второй минуте игры с "Ростовом"

В матче с "Ростовом" счет открыл Федор Чалов. Фото: fi.pinterest.com

Счет в матче 19-го тура Тинькоф РПЛ ЦСКА - "Ростов" открыл игрок армейцев Федор Чалов.

Мяч залетел во владения Сергея Песьякова Совершенно неожиданно. Прошла всего минута и пять секунд после начала игры , а армейцы уже успели открыть счет.

Армина Гиговича "накрыли" на половине поля желто-синих, а затем Тикнизян и Влашич отправили мяч на Чалова. А тот в свою очередь выдержал абсолютно ненужную паузу на штрафной линии, но затем сумел пропустить мяч под ногой противника в левый угол ворот. Песьяков не успел среагировать, так как не видел момента удара.

Таким образом счет в матче уже на второй минуте игры стал в пользу гостей.

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