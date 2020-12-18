Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 декабря 2020 года: врачи лечат в стационарах от COVID-19 более 2700 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 декабря 2020 года: врачи лечат в стационарах от COVID-19 более 2 700 пациентов. За сутки число зарегистрированных случаев заражения увеличилось на 389 человек. В пятницу общее число заболевших достигло 46 614.

За минувшие стуки новые инфицированные зарегистрированы в 37 городах и районах региона. Больше всего больных людей - в Ростове-на-Дону. Лабораторно диагноз подтвердился у 157 человек.

Вылечить от смертельно опасного вируса на Дону удалось уже 37 506 заболевших, в том числе за последние сутки – 364 человека спаслись от COVID-19.

Сейчас в тяжелом состоянии в ковидных госпиталях и больницах региона находятся 242 человека. Врачи приняли решение о подключении их к аппаратам ИВЛ. Медицинская техника помогает людям дышать.

Медики сделали все возможное, но не смогли спасти жизни еще 24 дончан. Среди умерших оказались 10 женщин и 14 мужчин. Все погибшие люди с хроническими заболеваниями различных органов и систем. Возраст умерших людей от 34 до 90 лет. С момента начала пандемии жертвами COVID-19 в Ростовской области уже стали 1782 человека.

Сейчас под наблюдением медиков из-за контакта с заболевшими и сомнительных результатов находятся 30 534 человека. В регионе сняты с медицинского наблюдения уже 101,67 тысячи человек.

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