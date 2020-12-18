Футболист Дмитрий Тарасов может стать безработным

Дмитрий Тарасов завершает работу в "Рубине" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруг ростовской модели Анастасии Костенко - Дмитрий Тарасов - может стать безработным. Есть информация, что у футболиста в конце декабря этого года заканчивается контракт с казанским "Рубином". Но якобы продлевать договор с футболистом не планируют.

33-летний спортсмен уже поблагодарил клуб за сотрудничество.

- Спасибо всем и каждому в клубе "Рубин", прекрасному городу Казань и друзьям, приобретенным в этом городе. Отдельное спасибо тренерам, которые рискнули и взяли меня в тяжелый для меня момент, - высказался Дмитрий Тарасов в своем профиле в Instagram.

В казанском "Рубине" и футболиста с первых дней не все шло гладко. Руководство клуба в течение нескольких недель присматривалось к игроку, а когда контракт все-таки заключили, то спустя всего три дня Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке. После окончания реабилитации футболиста началась пандемия, из-за которой матчи переносились, а тренировки часто проводились в режиме онлайн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бетти стала мне родной»: собака–поводырь вернула к жизни незрячую ростовчанку

Женщина потеряла зрение совсем неожиданно для себя (подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!