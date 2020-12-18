Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

71-летний пенсионер завел «Инстаграм» и начал помогать донским больницам

С помощью соцсетей мужчина стал волонтером и сделал сотни защитных экранов для медиков
Светлана ЛИСИЦЫНА
КомментироватьОставить комментарий
Виктор Алексеевич - активный пользователь "Инстаграма". Фото героя публикации.

Виктор Алексеевич - активный пользователь "Инстаграма". Фото героя публикации.

71-летний Виктор Алексеевич живет в доме милосердия в донском хуторе Кугейский, что в сотне километров от Ростова-на-Дону. Год назад мужчина завел свою страницу в «Инстаграме», где рассказывает о буднях и праздниках дома, а также главной страсти своей жизни — футболе.

В неделю — как минимум один пост. Правда, подписчиков у пенсионера не так много, как у опытных блогеров. Но Виктор Алексеевич за ними и не гонится, ему важно просто общение. А еще он всегда рад новым друзьям. В дни пандемии соцсети превратились для него из маленького хобби в возможность помочь медикам.

НОВЫЕ ФОТКИ В «ИНСТАГРАМЕ»

На странице Виктора Алексеевича много фотографий. На одной — он празднует 70-летие с тортом и шариками, на другой — в желто-синем шарфе болеет на трибуне за «Ростов», на третьей — наряжает елку с другими постояльцами «Доброго света». А весной, во время пандемии, появились и другие записи. Вот — пенсионер позирует с клеем, ножницами и пластиковыми деталями, а вот — медики работают с пациентами в готовых защитных экранах.

В "Инстаграме" мужчина рассказывает о буднях и праздниках в доме милосердия. Фото: instagram.com/__________witek/

В "Инстаграме" мужчина рассказывает о буднях и праздниках в доме милосердия. Фото: instagram.com/__________witek/

— Когда началась пандемия, я начал смотреть, как теперь живут дома престарелых, что необходимо сделать для безопасности, — вспоминает пенсионер. — Как-то увидел в соцсетях хороший пост про коронавирус и дома престарелых. Оставил под ним свой комментарий. Так у меня завязался разговор с директором сети стардомов Алексеем Сидневым. От него узнал, что руководитель еще и помогает медикам.

Выяснилось, что Алексей и другие волонтеры закупают детали для защитных экранов, собирают их, а после — передают докторам и медсестрам. Виктор Алексеевич ни минуты не раздумывал: сразу же попросился в волонтеры, потому что очень хотел хоть как-то поддержать врачей.

УЧИЛСЯ ПО ВИДЕО

Сначала пенсионер получил деталей на двести экранов. Кажется, что собрать столько даже для молодого человека — задача непростая.

— Я, конечно, растерялся поначалу от неожиданности, — вспоминает он. — А потом подумал: была не была — назвался груздем, полезай в кузовок. Нашел в интернете видео, как собирать экраны и научился. Тем более, что ничего особо сложного-то и не было. Делаешь прорези, собираешь, склеиваешь — готово!

Находилось время и для труда, и для отдыха.

— Разложишь детали кучками на кровати и потихоньку работаешь, — смеется возрастной волонтер. — Устал — ложишься на бок и продолжаешь собирать детали.

Виктор Алексеевич собрал 600 защитных экранов. Фото героя публикации.

Виктор Алексеевич собрал 600 защитных экранов. Фото героя публикации.

Когда экраны были готовы, Виктор Алексеевич решил сам передать их медикам. Позвонил в ближайшую к дому Егорлыкскую ЦРБ. В больнице поначалу удивились такому предложению, но позже отправили к пенсионеру одного из своих коллег за «подарками».

ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ И УВИДЕЛ СВОИ ЭКРАНЫ

Всего за лето пенсионер-волонтер собрал 600 экранов. Средствами защиты, собранными его руками, теперь пользуются не только в районной ЦРБ, но в местной психиатрической больнице и даже в ростовской больнице № 20.

Защитные экраны волонтер передал в несколько больниц. Фото: instagram.com/__________witek/

Защитные экраны волонтер передал в несколько больниц. Фото: instagram.com/__________witek/

Правда, сейчас детали уже не закупают, а экраны не собирают. Виктор Алексеевич надеется, что связано это с тем, что в больницах уже нет проблем со средствами защиты. По крайней мере, в егорлыкской больнице он недавно увидел, как медики вовсю пользуются его экранами.

— Однажды почувствовал себя плохо, поднялась температура, — говорит дончанин. — Я попал в больницу, но, слава Богу, все обошлось. Зато увидел, что медики носят те самые экраны, которые я собрал. Прямо почувствовал удовлетворение от работы. Значит все не зря!

Пенсионер и сейчас готов помогать, чем сможет. Хотя его самого иногда подводит здоровье: то одышка мучает, то давление. Но начинающему блогеру это не мешает. Даже на самоизоляции он находит что-то интересное, постит фотки и видео, а еще активно общается с комментаторами.

Виктор Алексеевич - болельщик клуба "Ростов". Фото: instagram.com/__________witek/

Виктор Алексеевич - болельщик клуба "Ростов". Фото: instagram.com/__________witek/

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Умирают наши мамы и папы»: Ростовский ведущий - о работе в ковидном госпитале

Владимир Берадзе помогает пациентам и собирает деньги на маски и перчатки для больниц. (Подробности)

Интересное

Рекомендуемые