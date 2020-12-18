71-летний пенсионер завел «Инстаграм» и начал помогать донским больницам

Виктор Алексеевич - активный пользователь "Инстаграма". Фото героя публикации.

71-летний Виктор Алексеевич живет в доме милосердия в донском хуторе Кугейский, что в сотне километров от Ростова-на-Дону. Год назад мужчина завел свою страницу в «Инстаграме», где рассказывает о буднях и праздниках дома, а также главной страсти своей жизни — футболе.

В неделю — как минимум один пост. Правда, подписчиков у пенсионера не так много, как у опытных блогеров. Но Виктор Алексеевич за ними и не гонится, ему важно просто общение. А еще он всегда рад новым друзьям. В дни пандемии соцсети превратились для него из маленького хобби в возможность помочь медикам.

НОВЫЕ ФОТКИ В «ИНСТАГРАМЕ»

На странице Виктора Алексеевича много фотографий. На одной — он празднует 70-летие с тортом и шариками, на другой — в желто-синем шарфе болеет на трибуне за «Ростов», на третьей — наряжает елку с другими постояльцами «Доброго света». А весной, во время пандемии, появились и другие записи. Вот — пенсионер позирует с клеем, ножницами и пластиковыми деталями, а вот — медики работают с пациентами в готовых защитных экранах.

В "Инстаграме" мужчина рассказывает о буднях и праздниках в доме милосердия. Фото: instagram.com/__________witek/

— Когда началась пандемия, я начал смотреть, как теперь живут дома престарелых, что необходимо сделать для безопасности, — вспоминает пенсионер. — Как-то увидел в соцсетях хороший пост про коронавирус и дома престарелых. Оставил под ним свой комментарий. Так у меня завязался разговор с директором сети стардомов Алексеем Сидневым. От него узнал, что руководитель еще и помогает медикам.

Выяснилось, что Алексей и другие волонтеры закупают детали для защитных экранов, собирают их, а после — передают докторам и медсестрам. Виктор Алексеевич ни минуты не раздумывал: сразу же попросился в волонтеры, потому что очень хотел хоть как-то поддержать врачей.

УЧИЛСЯ ПО ВИДЕО

Сначала пенсионер получил деталей на двести экранов. Кажется, что собрать столько даже для молодого человека — задача непростая.

— Я, конечно, растерялся поначалу от неожиданности, — вспоминает он. — А потом подумал: была не была — назвался груздем, полезай в кузовок. Нашел в интернете видео, как собирать экраны и научился. Тем более, что ничего особо сложного-то и не было. Делаешь прорези, собираешь, склеиваешь — готово!

Находилось время и для труда, и для отдыха.

— Разложишь детали кучками на кровати и потихоньку работаешь, — смеется возрастной волонтер. — Устал — ложишься на бок и продолжаешь собирать детали.

Виктор Алексеевич собрал 600 защитных экранов. Фото героя публикации.

Когда экраны были готовы, Виктор Алексеевич решил сам передать их медикам. Позвонил в ближайшую к дому Егорлыкскую ЦРБ. В больнице поначалу удивились такому предложению, но позже отправили к пенсионеру одного из своих коллег за «подарками».

ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ И УВИДЕЛ СВОИ ЭКРАНЫ

Всего за лето пенсионер-волонтер собрал 600 экранов. Средствами защиты, собранными его руками, теперь пользуются не только в районной ЦРБ, но в местной психиатрической больнице и даже в ростовской больнице № 20.

Защитные экраны волонтер передал в несколько больниц. Фото: instagram.com/__________witek/

Правда, сейчас детали уже не закупают, а экраны не собирают. Виктор Алексеевич надеется, что связано это с тем, что в больницах уже нет проблем со средствами защиты. По крайней мере, в егорлыкской больнице он недавно увидел, как медики вовсю пользуются его экранами.

— Однажды почувствовал себя плохо, поднялась температура, — говорит дончанин. — Я попал в больницу, но, слава Богу, все обошлось. Зато увидел, что медики носят те самые экраны, которые я собрал. Прямо почувствовал удовлетворение от работы. Значит все не зря!

Пенсионер и сейчас готов помогать, чем сможет. Хотя его самого иногда подводит здоровье: то одышка мучает, то давление. Но начинающему блогеру это не мешает. Даже на самоизоляции он находит что-то интересное, постит фотки и видео, а еще активно общается с комментаторами.

Виктор Алексеевич - болельщик клуба "Ростов". Фото: instagram.com/__________witek/

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