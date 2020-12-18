Президентские выплаты на детей до семи лет в Ростове-на-Дону декабрь 2020: где, когда и как получить Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Президентские выплаты на детей до семи лет в Ростове-на-Дону декабрь 2020: где, когда и как получить. Владимир Путин сделал новогодний подарок семьям, воспитывающим маленьких детей.

Денежные выплаты получат те семьи мальчишек и девчонок, в которых на 17 декабря 2020 года детям еще не исполнилось 8 лет. Обратиться за президентской выплатой в пять тысяч рублей могут граждане РФ, являющиеся родителями, опекунами, попечителями и законными представителями ребенка.

Ростовчане могут подавать заявление на выплату через портал госуслуг или при личном обращении в ПФР. Людям, которые минувшим летом получили материальную поддержку, связанную с коронавирусом, деньги обещают начислить автоматически - без повторного заполнения документов. Желающие могут подать заявление до 1 апреля 2021 года.

В случае изменения банковских реквизитов ростовчанам необходимо подать «заявление на предоставление сведений о реквизитах расчетного счета гражданина». Повторно обращаться в Пенсионный фонд и на сайт госуслуг для назначения выплаты не нужно.

- Единовременную выплату в размере пять тысяч рублей в Ростовской области получат более 350 тысяч детей, - отметили в региональном правительстве.

Власти обещают 19 и 20 декабря организовать прием заявлений на выплату в клиентских отделениях Пенсионного фонда.

Дополнительные вопросы о выплате на детей до восьми лет ростовчане смогут задать через электронный сервис на официальном сайте фонда. Все обращения граждан будут обработаны, а после специалисты дадут ответы на интересующие вопросы.

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