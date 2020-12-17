Вопросы Владимиру Путину задала журналист Вера Южанская. Фото: скрин прямой трансляции.

Владимир Путин на Прямой линии-2020 о ценах на продукты и увольнении редактора газеты в Ростовской области. Глава государства в четверг, 17 декабря, проводит большую ежегодную пресс-конференцию. В этом году вопросы Владимиру Владимировичу могли задать не только журналисты, но и обычные жители. Посчастливилось и жителям Ростовской области. Рассказываем, что интересовало участников «прямой линии» из региона.

"ПОЧЕМУ ЦЕНЫ ПОДСКОЧИЛИ, НЕСМОТРЯ НА УРОЖАЙ"

Один из вопросов Владимиру Путину задала редактор газеты «Наше время» Вера Южанская. Она поинтересовалась, почему цены на продукты подскочили, несмотря на урожай.

— То ли мы слишком много вывозим, то ли слишком много завозим обратно. Вывозим зерно, подсолнечник. Завозим технологии выращивания скота, многие семена, оборудование для пищевой промышленности. В чем здесь проблема? — спросила выступающая.

Президент согласился, что Россия должна повышать независимость. По его словам, это касается и технологий, и семян. Однако он подчеркнул, что рост цен связан с ситуацией на мировом рынке.

— Сахар поменьше собрали, но достаточно для внутреннего потребления. Но на мировых рынках цены на сахар выросли. Производители и экспортеры считают, что они не должны терять на внутренних ценах. Они должны понять, что они ничего не теряют, они же здесь производят. При этом они не считают, сколько государство вложило в их развитие, в сельское хозяйства и сколько продолжает вкладывать, — ответил Владимир Путин.

Президент также отметил, что сейчас ситуация на рынке изменилась, экспорт стал выгодным. Соответственно, по его словам, изменится и поддержка отрасли.

— Главное - не нанести ущерб отрасли административными действиями, а работать рыночными механизмами, в том числе своевременно применялись меры таможенного регулирования при вывозе, - озвучил глава государства.

УВОЛЬНЕНИЕ РЕДАКТОРА БАТАЙСКОЙ ГАЗЕТЫ

И второй вопрос касался экс-редактора газеты города Батайска «Вперед».

Вера Южанская озвучила и еще одну проблему — ситуация, которая случилась в редакции батайской газеты «Вперед». Владелец газеты, комитет по управлению имуществом Батайска, уволил главного редактора издания Елену Пивоварову. При этом причину такого решения озвучивать не стали. Позже в редакции газеты прошли обыски.

— Вы сказали, что ее уволил комитет по управлению имуществом. Мы с вами понимаем, что это структура, которая управляет имуществом, от имени государства владеет собственностью. Очевидно, что это та структура, которая не должна заниматься контентом. Они должны следить только за тем, чтобы ничего не украли. Ясно, что это не комитет сработал, а кто-то, кто руководит этим комитетом, — прокомментировал Владимир Путин.

По словам президента, он попросит губернатора разобраться с этой ситуацией.

Кроме того, из ростовской студии прозвучал вопрос и о ситуации, сложившейся на Донбассе.

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