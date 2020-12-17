Донской губернатор прокомментировал ситуацию вокруг увольнения редактора батайской газеты

Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: правительство РО

Сегодня, 17 декабря, на Прямой линии 2020 с президентом России Владимиром Путиным председатель донского отделения Союза журналистов Вера Южанская затронула тему несправедливости, с которой столкнулась ее коллега. Она рассказала про резкие перемены в карьере журналиста Елены Пивоваровой, работавшей редактором газеты в Батайске.

Главе государства в прямом эфире сообщили, что Елену Леонидовну якобы сначала уволили без объяснения причины, а затем организовала настоящую травлю.

Как рассказала сама Елена Пивоварова «Комсомолькой правде - Ростов» уже после Прямой линии 2020 с Президентом РФ, все это случилось после нескольких критических публикаций, напечатанных на страницах местного издания. Это якобы не понравилось главе города, который сообщил обо всем в вышестоящие ведомства. Журналиста, проработавшего в профессии больше 20 лет, уволили одним днем, а после начались бесконечные проверки.

Сейчас Пивоварова не может вспоминать об этом без слез. Она считает, что ее «убрали» в момент приватизации издания, чтобы не мешала. В результате она осталась без любимой работы и с испорченной репутаций.

Выслушав это, Владимир Путин отметил, что без нормальной работы журналистов невозможно развитие гражданского общества в стране. Владимир Путин пообещал поручить губернатору Ростовской области разобраться в ситуации.

Вскоре на тему высказался и сам Василий Голубев. По словам главы региона, он уже встречался с редактором газеты.

- В конце ноября я лично пообщался с Еленой Леонидовной Пивоваровой, - сообщил «Комсомольской правде-Ростов» Василий Голубев. - Сразу же поручил тщательно разобраться в ситуации. Обсуждал тему с председателем регионального отделения Союза журналистов Верой Николаевной Южанской. Как мне доложили, на предприятии идут сейчас проверочные мероприятия, по их окончании будут приняты все необходимые решения.

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