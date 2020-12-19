Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 декабря 2020 года: число зараженных превысило 46,5 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 389 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону на 19 декабря прирост за сутки - 389 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 46 614 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 389 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 242 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 782 дончан. Выздороветь удалось 37 506 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1109,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 37 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (157), Батайске (15), Чертковском (15) районе, Таганроге (13), Шахтах (12), Азове (11), Волгодонске (11), Цимлянском (11), Целинском (10), Новочеркасске (9), Егорлыкском (9), Матвеево-Курганском (9), Неклиновском (9), Сальском (9), Миллеровском (8), Тарасовском (8), Заветинском (7), Морозовском (7), Аксайском (6) районах, Донецке (5), Новошахтинске (5), Боковском (5), Октябрьском (5), Азовском (4), Веселовском (4) районах, Каменске-Шахтинском (3), Багаевском (3), Каменском (3), Песчанокопском (3) районах, Гукове (2), Кагальницком (2), Красносулинском (2), Милютинском (2), Мясниковском (2), Зерноградском (1), Зимовниковском (1), Усть-Донецком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 32,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,6% - от 46 до 65 лет, 17,2% - от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет, 6,4% - дети. В стационарах содержатся 2 730 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 10 женщин, 60, две по 61 году, 64, 68, 70, 74, 77, 86, 90 лет, и 14 мужчин – 37, 44, 52, 53, 60, 64, 66, два по 67 лет, 68, 73, 78, 79, 80 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 30 534 человек, все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 101,67 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 132,21 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 951 тест на коронавирус. За весь период было выполнено 1 303,33 тысячи исследований.

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