«Зимой чаще болит голова и спина»: Ростовский врач рассказал, как погода влияет на здоровье, и что с этим делать

Игорь Куцемелов рассказа о том, как связаны боль и погода. Фото: из архива героя публикации
Все мы слышали, как наши бабушки и дедушки жалуются на то, что на погоду — мол, то ноги крутит, то голова раскалывается или в целом плохое самочувствие.
Действительно ли метеоусловия отражаются на самочувствии или же это миф. Об этом, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» заведующий неврологическим отделением медицинского центра «Гиппократ», кандидат медицинскихк, врач высшей категории Игорь Куцемелов.
БОЛЬ – ИНДИКАТОР БЛАГОПОЛУЧИЯ
Специалист сразу отметил, что влияние погоды на самочувствие действительно имеет место быть.
- Я буду говорить со стороны неврологии. По моему мнению, погода влияет непосредственно на пациентов, страдающих хроническим болевым синдромом. При этом многие люди страдают болевым синдромом разной локализации, - сообщил Игорь Куцемелов. - Это и мигрень, и болезнь позвоночника, и болезни суставов.
По словам специалиста, фраза «на погоду суставы крутит» имеет под собой научное основание.
- Опросы людей выявили, что те, кто страдает хронической болью в позвоночнике и суставах в осеннее–зимний период чаще испытывают болевые ощущения, чем в теплое время года, - отметил Игорь Куцемелов.
И именно во время холодов больше всего людей обращаются к врачам за помощью.
Кстати, мигрень также зачастую начинает беспокоить, когда на улице ветер и серые краски. А с возрастом боли возникают все чаще и чаще.
Отметим, что врач настоятельно рекомендует при постоянных болевых синдромах обращаться к специалистам.
- Боль – индикатор благополучия в организме, это как датчик света или дождя в машине, - привел сравнение специалист.
ЕСЛИ «ПОВЕСИЛ НОС»
А еще на погоду реагирует не только, к примеру, голова или спина, но и настроение. Наверняка, многие из вас замечали, что если солнышко на улице, то оно же - и в душе. И, наоборот, сырость, промозглость и тучи приводят к грусти и тоске.
Но вот немногие знают, что плохое настроение без видимой на то причины, длящееся две недели и больше, повод пойти к врачу! Возможно, это депрессия.
- Здоровье человека – это совокупность физических, психологических и душевных состояний человека, - говорит Игорь Куцемелов.
При этом работа и социальная активность, по словам специалиста, прекрасная профилактика депрессии.
Тем, кто страдает плохим самочувствием при изменениях погоды, эксперт посоветовал строить в эти дни более щадящий для себя график. А в качестве профилактики депрессивных синдромов могут помочь, например, обычные апельсины.
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