«Зимой чаще болит голова и спина»: Ростовский врач рассказал, как погода влияет на здоровье, и что с этим делать

Игорь Куцемелов рассказа о том, как связаны боль и погода. Фото: из архива героя публикации

Все мы слышали, как наши бабушки и дедушки жалуются на то, что на погоду — мол, то ноги крутит, то голова раскалывается или в целом плохое самочувствие.

Действительно ли метеоусловия отражаются на самочувствии или же это миф. Об этом, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» заведующий неврологическим отделением медицинского центра «Гиппократ», кандидат медицинскихк, врач высшей категории Игорь Куцемелов.

БОЛЬ – ИНДИКАТОР БЛАГОПОЛУЧИЯ

Специалист сразу отметил, что влияние погоды на самочувствие действительно имеет место быть.

- Я буду говорить со стороны неврологии. По моему мнению, погода влияет непосредственно на пациентов, страдающих хроническим болевым синдромом. При этом многие люди страдают болевым синдромом разной локализации, - сообщил Игорь Куцемелов. - Это и мигрень, и болезнь позвоночника, и болезни суставов.

По словам специалиста, фраза «на погоду суставы крутит» имеет под собой научное основание.

- Опросы людей выявили, что те, кто страдает хронической болью в позвоночнике и суставах в осеннее–зимний период чаще испытывают болевые ощущения, чем в теплое время года, - отметил Игорь Куцемелов.

И именно во время холодов больше всего людей обращаются к врачам за помощью.

Кстати, мигрень также зачастую начинает беспокоить, когда на улице ветер и серые краски. А с возрастом боли возникают все чаще и чаще.

Отметим, что врач настоятельно рекомендует при постоянных болевых синдромах обращаться к специалистам.

- Боль – индикатор благополучия в организме, это как датчик света или дождя в машине, - привел сравнение специалист.

ЕСЛИ «ПОВЕСИЛ НОС»

А еще на погоду реагирует не только, к примеру, голова или спина, но и настроение. Наверняка, многие из вас замечали, что если солнышко на улице, то оно же - и в душе. И, наоборот, сырость, промозглость и тучи приводят к грусти и тоске.

Но вот немногие знают, что плохое настроение без видимой на то причины, длящееся две недели и больше, повод пойти к врачу! Возможно, это депрессия.

- Здоровье человека – это совокупность физических, психологических и душевных состояний человека, - говорит Игорь Куцемелов.

При этом работа и социальная активность, по словам специалиста, прекрасная профилактика депрессии.

Тем, кто страдает плохим самочувствием при изменениях погоды, эксперт посоветовал строить в эти дни более щадящий для себя график. А в качестве профилактики депрессивных синдромов могут помочь, например, обычные апельсины.

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