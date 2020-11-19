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Общество

«Философия последнего шанса»: Опухоль размером с кулак удалил из мозга пациента ростовский хирург

Если бы не талант врача, больной умер бы через две недели
Анна ШИЛЯЕВА
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Нейроонколог Карен Айрапетов провел операцию, за которую не решились взяться другие хирурги. Фото: из архива героя публикации

Нейроонколог Карен Айрапетов провел операцию, за которую не решились взяться другие хирурги. Фото: из архива героя публикации

В Ростове-на-Дону провели уникальную операцию. Такую, что только один врач во всем регионе из многих согласился взяться за сложнейшую и ювелирную работу. Риски были велики – после операции пациент мог остаться глубоким инвалидом или вовсе умереть. Однако мужчина не только выжил, он словно помолодел на десяток лет.

ВСЕ СПИСЫВАЛИ НА ВОЗРАСТ

63-летний Александр Иванов из Зимовниковского района всегда был человеком бодрым, крепким и энергичным. Но, в последние несколько лет его словно подменили. Он постоянно испытывал слабость, часто болела голова, причем, ломить затылок начинало даже после того, как чихнет. А еще мужчина мог запросто упасть в обморок.

- Возила мужа по многим врачам. Те лишь разводили руками и списывали все на возраст, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» жена Александра Ольга.

Три года семья считала, что виной всему – годы и высокое давление, достигавшее иногда отметки в 200.

И вот, в очередной раз, когда у дончанина подскочило давление, он поехал в районную больницу и там просто впал в кому. Медики в экстренном порядке сделали ему МРТ и выяснилось, что в голове – огромная опухоль размером не меньше, чем человеческий кулак!

Опухоль размером с кулак расположилась в затылочной части головы. Фото: из архива врача

Опухоль размером с кулак расположилась в затылочной части головы. Фото: из архива врача

НА ВСЮ СТРАНУ - ЕДИНИЦЫ

Семья Александра отчетливо понимала, что опухоль необходимо удалять. Причем, времени у Патрикеевых было крайне мало – счет шел на дни. Мужчина мог умереть в любой момент.

И тогда близкие стали искать врача, который смог бы провести операцию. Но сделать это оказалось не так просто. В ЦРБ Зимовниковского района такую операцию выполнять не стали. В соседнем Волгодонске – тоже. До Москвы бы Александра просто не довезли.

Вся надежда была на Ростов-на-Дону. Здесь супруги обошли почти всех именитых нейрохирургов, но все они ответили отказом.

- У меня уже почти опустились руки. Но тут брат совершенно случайно, от знакомых, узнал о нейрохирурге Карене Айрапетове, - продолжает Ольга.

Нейрохирург высшей категории, нейроонколог, доктор медицинских наук согласился провести операцию. Но понимал, что риски – велики.

- Речь шла о таком заболевании, которое называется менингиома задней черепной ямки. Опухоль была доброкачественной, но очень крупной, просто гигантского размера - восемь на шесть и на пять сантиметров. Занимала всю левую половину задней черепной ямки. Более того, находилась в жизненно-важной зоне ствола головного мозга, - прокомментировал врач.

Одно неверное движение руки и пациент мог умереть на операционном столе или остаться глубоким инвалидом на всю жизнь. Из всех осложнений, которые могли бы произойти, самым «простым» было бы навеки перекошенное и искаженное лицо. Не спроста такие операции делают всего человек шесть во всей стране.

Обо всех возможных последствиях родственников Александра предупредили. И они согласились на рискованное хирургическое вмешательство. Оно и понятно: выбора у людей не было. В противном случае «опухоль» сгубила бы больного, и он умер бы в течение двух недель.

После операции врачи сделали контрольную МРТ. Фото: из архива героя публикации

После операции врачи сделали контрольную МРТ. Фото: из архива героя публикации

ШЕСТЬ ЧАСОВ НА НОГАХ И СВОЯ ФИЛОСОФИЯ

Операция шла очень долго. Шесть часов нейрохирург простоял на ногах практически без движения.

- Это как работа сапера. Ты не можешь ошибиться ни на миллиметр. От тебя зависит жизнь человека, - рассказал специалист.

Карен Георгиевич пояснил, что работал с помощью специальной микрохирургической техники, используя операционный микроскоп.

- Увеличение менялось от шести раз и выше. Самый страшный этап - это работа на тончайших структурах. Когда вроде убрал всю опухоль, но надо было выделить черепно-мозговые нервы. Они, ко всему прочему, были сильно истончены опухолью. Если их повредить, могла бы нарушиться, к примеру, функция дыхания и глотания, развиться инфекция и многое другое, - продолжает хирург.

Но врач справился: операция прошла не просто хорошо, а блестяще. Пациент выжил и не остался инвалидом. Более того, он словно помолодел на десяток лет – перестал падать в обмороки и мучатся головными болям.

Как сообщил доктор, особенность их нейрохирургического отделения в том, что врачи дают шанс всем и «вытаскивают» с того света больных, от которых отказались другие специалисты.

- У нас своя философия – философия последнего шанса. И мы, и близкие пациентов рискуют. Но это очень важно – дать людям шанс быть рядом с родственниками, нянчить детей и внуков, да просто улыбаться. Поэтому мы идем на оправданный риск во благо больного, - подытожил Карен Айрапетов.

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