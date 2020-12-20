Детали танка Т-34 сдали на металлолом в Ростовской области

Неизвестные нашли башню и орудие танка. Фото: vk.com/mius_front.

В Ростовской области жители нашли детали танка Т-34 и сдали их на металлолом. Об этом рассказали в поисковом отряде «Миус-Фронт».

Руководитель организации Андрей Кудряков рассказал, что фотографии башни и орудия танка прислали им очевидцы. Люди заметили их на одном из пунктов приема металлолома. Кто решил заработать на исторической находке, неизвестно.

Очевидно, что когда-то боевая машина использовалась в боях Великой Отечественной войны. Поисковики считают, что танк участвовал и в ожесточенных боях зимой 1943 года — так называемой Ростовской операции. Однако спасти элементы Т-34 не удалось. По словам Андрея Кудрякова, башню и орудие уже отправили на переплавку.

— Мы не знаем, кто и где нашел элементы танка. Но это еще один пример того, как уходят реликвии, дошедшие до наших дней. Пример того, как расхищаются исторические ценности, — прокомментировал собеседник.

Т-34 — советский средний танк. Серийный выпуск боевых машин начался в 1940 году. Это был основной танк Красной армии до 1944 года.

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