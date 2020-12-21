Как теперь будем передвигаться: в Ростове утвердили схемы объезда строящегося моста на Малиновского

Закрытие моста приведет к пробкам
Фото: Михаил ГУСЕВ
Новый год в донской столице ознаменуется тем, что с января закроют мост на улице Малиновского, являющийся одной из основных транспортных артерий города. Это путепровод соединяет два крупнейших спальных района города – Западный жилой массив и Военвед. Кроме того, по мосту движется транзитный транспорт из южных регионов и Кавказа.
Схема объезда для легковых автомобилей. Фото: пресс-служба администрации Ростова
Закрытие моста – мера вынужденная. Это делается для того, чтобы сдать в сроки мост-дублер. В планах завершить объект в декабре 2021.
21 декабря администрация Ростова-на-Дону утвердила схемы объезда моста на Малиновского.
Схема объезда по трем вариантам. Фото: пресс-служба администрации Ростова
Итак, для легковых машин будет несколько вариантов объезда: по пр. Стачки, по Змиевскому проезду, по ул. Текучева.
Фуры смогут передвигаться через Сальское кольцо, а также Аксайский и Северный обходы.
- Мост на улице Малиновского был построен в 1976 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Еще в 2012 году износ мостового полотна оценивался как критический. Поэтому в 2016 году было принято решение ограничить проезд грузового транспорта, а в 2017 начато проектирование нового путепровода, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Чтобы фуры и транзитный транспорт не заезжали в город, предусмотрены объезды через Сальское кольцо, а также Аксайский и Северный обходы. Фото: пресс-служба администрации Ростова
К строительству приступили в начале этого года.
Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что закрытие моста приведет к заторам.
- Мы не вели компьютерное моделирование, но и без него можно предположить, что появятся новые точки с заторами, – пояснил в беседе с «Комсомольской правдой – Ростов» редактор портала «Ростовский городской транспорт» Михаил Кругликов.
«Точки с заторами» – это узкие места на трассах, соединяющих районы, «бутылочные горлышки». Так, жители Западного и Военведа станут ездить в обход моста через развязку на РИЖТе, через Змиевскую балку и «новый» Текучевский мост.
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