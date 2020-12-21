Как теперь будем передвигаться: в Ростове утвердили схемы объезда строящегося моста на Малиновского

Закрытие моста приведет к пробкам Фото: Михаил ГУСЕВ

Новый год в донской столице ознаменуется тем, что с января закроют мост на улице Малиновского, являющийся одной из основных транспортных артерий города. Это путепровод соединяет два крупнейших спальных района города – Западный жилой массив и Военвед. Кроме того, по мосту движется транзитный транспорт из южных регионов и Кавказа.

Схема объезда для легковых автомобилей. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Закрытие моста – мера вынужденная. Это делается для того, чтобы сдать в сроки мост-дублер. В планах завершить объект в декабре 2021.

21 декабря администрация Ростова-на-Дону утвердила схемы объезда моста на Малиновского.

Схема объезда по трем вариантам. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Итак, для легковых машин будет несколько вариантов объезда: по пр. Стачки, по Змиевскому проезду, по ул. Текучева.

Фуры смогут передвигаться через Сальское кольцо, а также Аксайский и Северный обходы.

- Мост на улице Малиновского был построен в 1976 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Еще в 2012 году износ мостового полотна оценивался как критический. Поэтому в 2016 году было принято решение ограничить проезд грузового транспорта, а в 2017 начато проектирование нового путепровода, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Чтобы фуры и транзитный транспорт не заезжали в город, предусмотрены объезды через Сальское кольцо, а также Аксайский и Северный обходы. Фото: пресс-служба администрации Ростова

К строительству приступили в начале этого года.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что закрытие моста приведет к заторам.

- Мы не вели компьютерное моделирование, но и без него можно предположить, что появятся новые точки с заторами, – пояснил в беседе с «Комсомольской правдой – Ростов» редактор портала «Ростовский городской транспорт» Михаил Кругликов.

«Точки с заторами» – это узкие места на трассах, соединяющих районы, «бутылочные горлышки». Так, жители Западного и Военведа станут ездить в обход моста через развязку на РИЖТе, через Змиевскую балку и «новый» Текучевский мост.

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Мост на Малиновского в Ростове-на-Дону 2020-2021: когда закроют, где будут пробки и пути объезда. С 1 января в донской столице на время реконструкции полностью закроют единственный мост на улице Малиновского, который соединяет два крупных района - Западный и Военвед. Закрытие скажется на многих жителях.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

Мост на Малиновского закроют в Ростове-на-Дону

Проехать по переправе нельзя будет ночью в течение нескольких дней

В Ростове-на-Дону закрывают проезд по мосту на улице Малиновского. Ограничения будут действовать несколько дней, но только в темное время суток. По переправе нельзя будет проехать глубокой ночью до раннего утра. Об этом сообщили в городской администрации.