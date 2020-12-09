В Ростове пробки будут появляться в узких местах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мост на Малиновского в Ростове-на-Дону 2020-2021: когда закроют, где будут пробки и пути объезда. С 1 января в донской столице на время реконструкции полностью закроют единственный мост на улице Малиновского, который соединяет два крупных района - Западный и Военвед. Закрытие скажется на многих жителях.

ЗАПАДНЫЙ ТЕПЕРЬ СТАЛ ДАЛЬШЕ ОТ ВОЕНВЕДА

Мост на улице Малиновского соединяет Западный жилой массив, Стройгородок и Военвед, жители которых чаще всего ездят напрямую в исторический центр. Однако некоторые из них перемещаются между спальными районами к месту работы или за покупками. Кроме того, по мосту движется транзитный транспорт из южных регионов и Кавказа. Поэтому закрытие моста приведет к тому, что жителям придется искать новые пути.

- Мы не вели компьютерное моделирование, но и без него можно предположить, что появятся новые точки с заторами», – пояснил в беседе с «Комсомольской правдой – Ростов» редактор портала «Ростовский городской транспорт» Михаил Кругликов.

«Точки с заторами» – это узкие места на трассах, соединяющих районы, «бутылочные горлышки». Так, жители Западного и Военведа станут ездить в обход моста через развязку на РИЖТе, через Змиевскую балку и «новый» Текучевский мост.

- Транспортный поток изменится возле РИИЖТА, на Каменке, – считает эксперт. - Иными словами, в этих местах можно ждать пробок. Змиевская балка и узкие улицы возле Текучевского моста тоже станут рискованными местами. И здесь, вполне возможно, пробки станут появляться чаще.

Часть транспортного потока между Военведом и ЗЖМ примут на себя проспект Стачки и, что не исключено, улица 339-й Стрелковой Дивизии.

АУКНЕТСЯ В ЦЕНТРЕ

А раз транспортный поток передвинется в сторону центра, возрастет нагрузка и на Буденновский проспект. И здесь уже впору задуматься тем, кто живет, казалось бы, далеко от западного моста. Ведь часть автомобилистов станут предпочитать Ворошиловский проспект.

- Мы пока не знаем, как будет двигаться большегрузный транспорт, – сетует наш собеседник. Западный объезд Ростова пока существует лишь в проекте. Водители грузовиков могут переключится с моста возле Кумженской рощи на Темерницкий или Аксайский. Но многое будет зависеть от действий властей и автоинспекции. Они должны следить и перераспределять потоки грузовиков.

Напомним, накануне, 8 декабря, местные власти сообщили о том, что старый мост будет закрыт на полгода. Сейчас рядом с ним ведется строительство нового. Возведение строители обещают завершить только в декабре 2021 года.

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