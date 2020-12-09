Ростовским автомобилистам предстоит объезжать мост на Малиновского не менее полугода

В донской столице околополугода нельзя будет проехать по мосту на Малиновского. Фото: пресс-служба правительства РО

Донским автомобилистам долгое время придется искать объездные пути, чтобы миновать перекрытый мост на улице Малиновского.

Отметим, что движение по нему будет полностью перекрыто с 1 января 2021 года. Известный "горбатый" мост закроют в связи с тем, что в этом месте начинается укладка дорожного полотна, а большой поток машин может сильно осложнить работу дорожным рабочим. Донские власти пообещали тщательно проработать альтернативные маршруты для автомобилистов. Кроме того, необходимо массово проинформировать население об ограничении движения.

Полностью реконструкцию планируется окончить к 31 декабря 2021 года. Разумеется, движение не будет перекрыто на все это время, но, как минимум полгода, донским автомобилистам предстоит искать объездные пути, чтобы миновать злополучный мост на Малиновского. Подрядчик обещает окончить работы точно в срок.

Напомним, что на реконструкцию ушло более двух миллиардов рублей. Магистраль планируется расширить с четырех до шести полос, кроме того, здесь оборудуют разделительную полосу и тротуары.

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Водителям придется искать альтернативный маршрут.

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