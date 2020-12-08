Ростовские автомобилисты не смогут проехать по мосту на Малиновского с 1 января

На одном из участков нового моста кладут дорожное покрытие. Фото: правительство Ростовской области

Ростовским автомобилистам придется заранее продумывать свой маршрут при поездках в районе моста на улице Малиновского. С января 2021 года путепровод будет закрыт из-за дорожных работ. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сейчас на Малиновского параллельно с существующим аварийным возводят еще один новый мост. Сейчас там завершена гидроизоляция пролетных строений, монтируются металлические конструкции, начата укладка дорожного полотна. Власти заявляют, что решаются вопросы по переносу линии электросетей, а также завершается выкуп прилегающих земельных участков у собственников.

Все работы по реконструкции моста будут полностью завершены в декабре 2021 года.

Ростовчане ожидают ввод в строй нового моста, компания-подрядчик намерена завершить работы в запланированное время, заявил во время визита на объект губернатор Ростовской области Василий Голубев. Тем не менее, по его словам, действующий мост закроют с первого января. "Иначе строители окажутся в сложной ситуации", - пояснил губернатор.

Работы на этом объекте ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Из бюджета было выделено более 2,2 млрд рублей. Согласно плану, протяженность объекта – более 1,7 км, в том числе 240 метров путепровода и около 1,5 км автодороги. Обновленная магистраль будет расширена с четырех до шести полос движения и оборудована разделительной полосой и тротуарами.

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