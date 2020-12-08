Чем не Италия: Ростовчане предложили переименовать стадион "Ростов-Арена"

"Ростов-Арену" предложили переименовать. Фото: Архив КП

Необычное предложение появилось на сайте "Активный ростовчанин". Один из жителей донской столицы предложил переименовать главный стадион Ростовской области в футбольную арены имени легендарного Виктора Понедельника.

Футболист стал известен на весь мир после того, как забил победный гола в финале Чемпионата Европы по футболу в 1960 году.

Жители донской столицы уже вовсю голосую за эту инициативу. На момент публикации идею поддержали только 11 человек. Против этого проголосовали два человека.

- Назвать стадион в честь Виктора Владимировича будет правильным со всех точек зрения. Хорошим примером может выступить недавнее переименование стадиона в городе Неаполь (Италия) в честь Диего Армандо Мародоны. Ростовчане также не должны забывать своих спортивных героев! - отмечает автор петиции Сергей Головин.

Стоит отметь, что для того, чтобы инициатива была рассмотрена в ростовской мэрии ей осталось набрать 487 голосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Будет ли снег в Новый год 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозы

Рассказываем, какая ожидается погода в донской столице в ночь на 1 января 2021 года

Будет ли снег в Новый год 2021 в Ростове-на-Дону: публикуем предварительный прогноз погоды на 1 января. Нынешний год жители встретили без осадков и морозов. Рассказываем, какой будет погода в этот праздник.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.