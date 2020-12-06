О смерти отца сообщила дочь футболиста. Фото: страница в facebook Анастасии Понедельник.

"Папочка, покойся с миром": Умер легенда футбола Виктор Понедельник. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила дочь легендарного футболиста Анастасия. Спортсмена не стало на 84 году жизни. Под постом об уходе Чемпиона Европы 1960 года уже сотни комментариев с соболезнованиями. Многие вспоминают о том, чем запомнился им Виктор Владимирович.

"ИГРАЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, ВСЕ БЫЛО БЫ ПО ДРУГОМУ"

- Прекрасный человек, выдающийся советский футболист из того поколения, для которого представлять свою страну было делом жизни, делом чести, - написал Евгений Семенов. - Светлая память Виктору Владимировичу. Искренние соболезнования родным и близким

Владимир Григоров поделился таким воспоминанием:

- Мои бабушка и дедушка когда-то ходили на матчи с его участием. И я часто слышал от них эту фамилию, особенно когда советские команды проигрывали - тогда казалось, что играй Понедельник, все было бы по другому... Светлая память великому футболисту!

ИГРАТЬ С ДВОЙНОЙ ОТДАЧЕЙ

Свои соболезнования выразил и футбольный клуб "Ростов".

- Не стало легенды ростовского футбола, автора победного мяча сборной СССР в финале Чемпионата Европы-1960 Виктора Владимировича Понедельника. Свой путь во взрослом футболе он начал в нашем клубе, - появилось на странице в соцсети донского клуба. - ФК «Ростов» скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Понедельника.

- Сегодня команда должна играть с двойной отдачей и победить в память о великом земляке, - написал один из подписчиков группы.

Игра ФК "Ростов" пройдет сегодня, 6 декабря, на стадионе "Ростов-Арена" в 14:00.

А еще мы собрали воспоминания о Викторе Владимировиче от тех, кто знал его лично.

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