«Ростов» — «Уфа» 6 декабря 2020: прогноз на матч 17 тура РПЛ

Игра пройдет 6 декабря на стадионе "Ростов Арена". Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Футбольный матч между «Ростовом» и «Уфой» состоится в Ростове-на-Дону и начнется в 14:00. «Комсомольская правда-Ростов» проанализировала шансы обеих команд на победу в предстоящей борьбе.

Команды расположились на совершенно разных строчках турнирной таблицы. Если «Ростов» претендует на лидерство в Чемпионате, то «Уфа» — пока один из аутсайдеров.

Ростовчане, похоже, наконец, оправились от неудач прошлого сезона. За пять матчей «желто-синие» дважды проиграли и три раза одержали победу. При этом последние две встречи прошли для них успешно. Чего только стоит недавний триумф в матче с «Динамо»! Напомним, ростовчане буквально разгромили соперников со счетом 4:1.

«Уфа» скатилась на предпоследнюю, 15-ю строчку. Долгое время футболисты терпели одно поражение за другим. В итоге они трижды проиграли соперникам и один раз завершили матч ничьей. Однако в последней игре они обыграли «Тамбов» с сокрушительным счетом 4:0.

Стоит ожидать, что окрыленные крупными победами команды и в этом матче сыграют с максимальной самоотдачей. Однако преимущество все же на стороне «Ростова». Последнее противостояние команд завершилось победой ростовчан. «Желто-синие» традиционно показывают высокий результат в домашних матчах. Очевидно также и то, что после такого сильного игрока как «Динамо» «Ростов» не уступит победу просто так.