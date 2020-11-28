"Спасибо, родные!": болельщики отблагодарили "Ростов" за победу над "Динамо"

Болельшики "Ростова" поблагодарили футболистов за игру. Фото: соцсети

Болельщики ФК "Ростов" искренне порадовались после победы над "Динамо" и высказали слова благодарности футболистам.

Фанаты желто-синих завалили команду поздравлениями и благодарственными речами. Многие поздравили Дмитрия Полоза с первым в его карьере хет-триком. Другие же обратились к другим членам команды и попросили продолжать игру в том же духе. Также болельщики поблагодарили и Валерия Карпина за отличную комплектацию команды и продуманную стратегию игры.

"Четверку отгрузили!", "Спасибо. Идём дальше. Вперёд Ростов!", "Спасибо, родные! Очень порадовали!", "Спасибо за положительные эмоции", "Валера, я всегда тебя уважал и любил как тренера с 2009 года с тобой", - поделились своими эмоциями болельщики в официальной группе клуба в соцсети.

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