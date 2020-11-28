ФК "Ростов" - ФК "Динамо" 28 ноября: Главное

Состоялась встреча "Ростова" и "Динамо". Фото: ФК "Ростов"

В субботу, 28 ноября, на стадионе "Ростов-Арена" состоялась встреча ФК "Ростов" и ФК "Динамо" в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу РПЛ. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу желто-синих. Пока игроки отдыхают после матча и собираются в гостиницу, в работу включились комментаторы. Прямо сейчас эксперты обсуждают ход матча и самые интересные моменты.

Еще перед матчем Валерий Карпин сказал, что на воротах сегодня будет стоять Егор Бабурин, так как Сергей Песьяков получил небольшую травму. А одного из форвардов Кенто Хашимото и вовсе не стоит ждать на поле раньше марта месяца. Все это значительно осложняет тренировки и игры "Ростова".

Напомним, что в первом тайме гол в ворота "Динамо" отправил Дмитрий Полоз с пенальти. 11-метровый был назначен после фола Фомина. Вратарь москвичей прогадал с направлением полета мяча и он оказался в сетке ворот.

В перерыве с журналистами побеседовал Данил Глебов и сообщил, что команда выполняет все поставленные Валерием Карпиным задачи. Кроме того, он отметил, что ему очень комфортно играть с Армином Гиговичем, по его мнению, новичок "Ростова" очень хороший футболист.

Уже во втором тайме "Ростов" пошел в разнос. Второй гол с пенальти забил Дмитрий Полоз. В считанные минуты он оформляет и хет-трик, сыграв на добивании после мощного удара Глебова. Четвертый гол в ворота москвичей оформляет Хорен Байрамян. Но выиграть желто-синим "всухую" не дал Моро, отправивший мяч с пенальти в сетку ворот Егора Бабурина. Игра заканчивается со счетом 4:1 в пользу ростовчан.

"Ростов" забирает свои три очка и поднимается в турнирной таблице РПЛ на третье место.

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