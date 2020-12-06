"Его можно было слушать до бесконечности": Не стало Чемпиона Европы по футболу 1960 года Виктора Понедельника

Виктор Владимирович (справа) отмечал в Ростове свой 70-летний юбилей и с удовольствием общался с коллегами. Фото: личный архив Максима Кадаева.

Накануне стало известно о том, что из жизни ушел Виктор Понедельник. Футболиста не стало на 84 году жизни. Об утрате человека-легенды на странице в соцсетях сообщила дочь спортсмена Анастасия. Известно, что футболист последние годы жил в Москве, но этот выдающийся и яркий человек оставил неизгладимое впечатление на многих людей кому посчастливилось с ним встретиться.

КАК МОЖНО ДОБИВШИСЬ КОСМИЧЕСКИХ ВЫСОТ, ОСТАВАТЬСЯ СКРОМНЫМ

- Виктор Владимирович постоянно жил в Москве, поэтому более-менее обстоятельно удалось пообщаться с ним в день его 70-летия, которое он отмечал в Ростове, - рассказал "Комсомолке" заместитель генерального директора по связям с общественностью ФК "Чайка" Максим Кадаев. - Я готовил интервью для "Комсомольской правды", а Виктор Владимирович, блестяще знавший тонкости профессии журналиста (Понедельник много лет возглавлял еженедельник "Футбол-Хоккей", - прим. автр.), то и дело спрашивал, большая ли у нас редакция, как главный редактор относится к спорту, не душит ли? Он очень любил Ростов (здесь живет его сестра Светлана), говорил, что только здесь может действительно отдохнуть, набраться сил. "Это моя родина, которую ничем не заменишь".

Виктор Владимирович не был звездой, хотя его достижения вполне позволяют его так называть. Был скромен и замечательно умел формулировать свои мысли - его можно было слушать и слушать до бесконечности.

Понедельник - безусловная величина для российского футбола. Он прославил Дон на весь мир и был кумиром футболистов своего времени. А для нас - ориентиром, как можно, добившись космических высот, оставаться скромным, открытым и душевным человеком. Светлая вам память, Виктор Владимирович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер Виктор Понедельник - последний чемпион Европы по футболу 1960 года

Виктор Понедельник является победителем первого чемпионата Европы 1960 года. В финальном матче против команды Югославии он успел забить победный гол (2:1) в дополнительное время. Ростовского спортсмена также было принято называть автором "золотого гола". (подробности)