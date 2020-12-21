В Волгодонске объявили режим чрезвычайной ситуации

С аварией пытаются бороться с помощью временной насосной станции. ФОТО: пресс-служба мэрии Волгодонска.

В Волгодонске Ростовской области местный «Водоканал» объявил режим объектовой ЧС. Построенный в 1980-х канализационный коллектор вышел из строя, нечистоты откачивают временной станцией, пострадать могут около 100 тысяч жителей.

Аварии на изношенном коллекторе в Волгодонске привели к тому, что нечистотами затопило сразу несколько улиц. Кроме того, вдоль канализационной конструкции в декабре появились провалы на тротуарах и дорогах. В "Водоканале" и мэрии заявляют, что в конструкции произошел засор в районе одного из бульваров. Без устранения засора прорывы в канализации продолжатся. И более того, часть коллектора может обвалиться – тогда режим ЧС вслед за «Водоканалом», возможно, придется объявлять уже местным властям.

- В случае обрушения возможны провалы техники и людей, – заявляют в пресс-службе волгодонской мэрии.

В сообщении мэрии есть и предупреждение, которое не покажется смешным жителям Волгодонска: чрезвычайная ситуация может буквально прийти в их дома. В любой момент давление в канализационной конструкции угрожает подняться выше нормы и из санузлов станут бить потоки.

Всего, по подсчетам мэрии, без канализации могут оказаться волгодонцы из шести густонаселенных кварталов.

В «Водоканале» пояснили, что канализационная конструкция построена в 1980-х. Сейчас она полностью изношена – «заплата на заплате». С аварией пытаются бороться с помощью временной насосной станции. Режим ЧС предполагает, что ремонтные бригады будут работать до полного устранения аварии.

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