Какой будет погода на Рождество 2021 в Ростове-на-Дону: публикуем прогноз

Многие гадают, стоит ли ждать снега и морозца на Рождество. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какой будет погода на Рождество 2021 в Ростове-на-Дону: публикуем первый прогноз. Обычно именно 7 января наступает настоящая зима, приходят морозы и снегопад. Выясняем, что ожидает жителей в праздник.

В первые дни каникул ни осадков, ни сильных морозов не будет. Зато уже 6 января погода начнет меняться. В этот день пойдет снег, а столбик термометра опустится до минус двух. При это ощущаться морозец будет как минус четыре. Может подуть ветер, но не сильный — до шести метров в секунду.

«Зимняя сказка» порадует и в день праздника — 7 января. В Ростове продолжит падать снег. Может похолодать минимум на один — два градуса. В этот день будет ветренее — порывы могут достигать восьми метров в секунду.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» писала, какая погода ожидается 31 декабря и 1 января. Погода в этот день едва ли создаст праздничное настроение. По предварительным прогнозам, сильных морозов и снега не будет.

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