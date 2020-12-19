Новый глава минтранса Ростовской области: что о нем известно

В Ростове назначили нового министра транспорта. Фото: законодательное собрание РО

В Ростовской области назначили нового министра транспорта. На эту должность был назначен Владимир Окунев.

Он был уроженцем города Сальска. Сейчас ему 49 лет. В 1993 году он окончил Ростовскую-на-Дону государственную академию строительства и получил специальность инженера-строителя автомобильных дорог и аэродромов.

Ему довелось поработать на различных должностях в строительных и дорожно-транспортных организациях. С 2009 по 2011 год он занимал должность заместителя министра транспорта Ростовской области. А в 2012 году стал работать на руководящих должностях в областном государственном унитарном предприятии «РостовАвтоДор».

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