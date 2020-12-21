Новый глава министерства информационных технологий: что о нем известно

В Ростовской области назначили нового министра цифрового развития, информационных технологий и связи. Фото: Южный IT-парк

В Ростовском правительстве назначили нового министра цифрового развития, информационных технологий и связи.

Сейчас ему 38 лет. Он является уроженцем города Батайска. В 2004 году он окончил Ростовский институт народного хозяйства и получил специальность экономиста информационных систем в экономике. А в 2007 году он закончил и аспирантуру того же университета и является кандидатом экономических наук.

Сначала он занимал различные должности в своем родном университете, а потом и в ОАО "Ростсельмаш" и правительстве региона. В 2014 году был назначен управляющим делами «Региональной корпорации развития». А затем, в 2017 году, был назначен заместителем гендиректора корпорации – директором южного IT-парка.

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