Новый глава министерства земельных отношений: что о нем известно

В регионе назначили нового министра земельных отношений. Фото: Ассоциация юристов России

В правительстве донского региона прошли новые новые назначения. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал имена новых министров.

Так главой министерства имущественных, земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций стал Евгений Осыченко. Сейчас ему 54 года. В 1995 году он окончил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и получил специальность юриста. Кроме того, он является кандидатом юридических наук.

С 2011 года он возглавлял юридический комитет областного правительства. А в 2014 году был назначен главой правового управления при губернаторе области.

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