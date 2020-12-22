«Тренировки начинаю в шесть утра»: донской чиновник стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Борис Трофимов говорит, что спорт помогает ему в работе. Фото предоставлено героем публикации

В Ростовской области, в шахтерском городке Гуково, 48-летний Председатель городской Думы - глава города Борис Трофимов, успешно сочетает руководящую работы с настоящим мужским спортом – пауэрлифтингом.

ПРИВЕЗ ДОМОЙ ДВЕ МЕДАЛИ

Мужчина в жиме лежа поднял штангу, которая весит 232,5 килограмма. Таким образом, он завоевал сразу две золотые медали - в открытой возрастной группе и в группе 40–49.

Одна из этих наград стала девятой по счету, а вторая – «юбилейной», десятой.

Соревнования проходил в Москве, к ним мужчина готовился долго.

- К Чемпионату Мира WRPF готовился весь год, это - основной и самый важный турнир года, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» Борис Трофимов.

Мужчина привез с чемпионата очередные медали. Фото предоставлено героем публикации

ОСОБЫЙ РЕЖИМ

Для того, чтобы привести в родной город медали, чиновник вставал в шесть часов утра.

- У меня две тренировки в будний день и одна – в выходные, - рассказывает чемпион. - Было бы желание, время найти можно.

Кстати, определенного режима питания мужчина не придерживается, ест все, но в меру, а вот спортом мужчина занимается с 10 лет. Вначале это была легкая атлетика, - метание копья и толкание ядра. В 2011 году увлекся пауэрлифтингом: жим штанги лежа. Просто влюбился в этот вид спорта. Он не отвлекает от работы, а, наоборот, помогает.

По словам главы города, работа для него – очень важная часть жизни. Мужчина мечтает сделать жизнь в Гуково лучше.

- Благодаря спорту я становлюсь ближе к цели. Ведь я полон сил и энергии, - уверен Борис Трофимов. - А любая победа - это результат титанического труда у любого спортсмена и удовлетворение от результата.

В копилке дончанина много наград. Фото предоставлено героем публикации

НАША СПРАВКА

Отметим, что сам спортсмен весит 155 килограммов, а его собственный абсолютный рекорд был жим штанги весом в 245 килограммов. Теперь он стремиться к новому рекорду – хочет осилить штангу весом в 255 килограммов.

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- На работе коллег своих не мучаю, - рассказал Борис Владимирович. - У меня и времени-то рабочего свободного фактически нет. Я скажу так: можно ввести массу новых должностей и правил. Если человеку это надо, он найдет время заняться спортом, если ему это не интересно, то ты хоть шоколадные условия создай, ничего от этого не изменится (подробности).