«Калории не считаю, на диетах не сижу»: 155-килограммовый глава Гуково стал Чемпионом мира по пауэрлифтингу

В родной Гуково Ростовской области с очередной победой вернулся его глава. И речь не о чиновничьих подвигах, а о спортивных достижениях. Председатель городской Думы - глава шахтерского города Борис Трофимов стал победителем Чемпионата мира по пауэрлифтингу. Причем сразу в двух номинациях. Соревнования проходили в Москве четыре дня чуть ли не в режиме нон-стоп.

Председатель городской Думы - глава города Гуково Борис Трофимов стал победителем Чемпионата мира по пауэрлифтингу. Фото: Личный архив героя публикации

- Я очень рад своей победе, - честно признался газете «Комсомольская правда-Ростов» Борис Владимирович. - На самом деле был большой спортивный праздник. Огромное количество участников. Соревнования проходили с утра и до позднего вечера. Я к ним готовился год. Переживал. И рад, что результат получился такой. Тем более, что соперники были сильные и достойные. А мой результат - две золотые медали в открытой возрастной категории и masters 40-49 лет - говорит сам за себя.

- Как часто вы тренируетесь?

- Два три раза в неделю, часа по два-два с половиной. Работа это основное, поэтому тренировки после нее - только в вечернее время и выходные дни.

Борис Владимирович тренирется два-три раза в неделю, по два-два с половиной часа.Фото: Личный архив героя публикации

- В этот раз вы подняли штангу весом в 237,5 килограмма. А сколько же сами весите?

- Вешу 155 килограммов. И хочу установить новый мировой рекорд - 250 килограммов. Но, наверное, это произойдет уже в следующем году.

- А в еде как-то ограничиваете себя?

- Калории не считаю, если вы об этом. Но во всем должна быть мера: чтобы были какие-то ограничения - нет. Стараюсь просто не брать в еде количеством. Перед соревнованиями в моем меню присутствовала нормальная русская еда, и на диете я не сидел.

Результат в две золотые медали говорит сам за себя.Фото: Личный архив героя публикации

- Своей любовью к спорту как-то заряжаете молодежь?

- Конечно, мы стараемся открывать больше залов, чтобы была возможность больше заниматься. Но лично я сам тренируюсь на одном и том же стадионе с четвертого класса. Можно открывать фитнес-клубы, но это не самое главное, на мой взгляд. Можно ходить и в модный фитнес-клуб, но так ничего и не достичь. Важно понимать главное: у человека должно быть желание и стремление заниматься. Я регулярно провожу встречи с нашей молодежью, школьниками. Стараюсь донести до них, что спортивный образ жизни очень важен и от этого зависит их будущее.

- А коллег к спорту не приобщаете? Может, какую производственную зарядку ввели?

- На работе коллег своих не мучаю. У меня и времени-то рабочего свободного фактически нет. Я скажу так: можно ввести массу новых должностей и правил. Если человеку это надо, он найдет время заняться спортом, если ему это не интересно, то ты хоть шоколадные условия создай, ничего от этого не изменится.

Спортсмен вернулся в родной город с двумя золотыми медалями.Фото: Личный архив героя публикации

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Борис Трофимов активно делится своим опытом в социальных сетях, правда, там ему достается.

- Иногда мне пишут, мол, надо городом заниматься, а не в спортзале тяжести таскать, - возмущается глава Трофимов. - Так я же не в барах просиживаю, а работа для меня всегда приоритетнее, если надо отказаться от тренировки - откажусь. А целеустремленность к победе помогает как на соревнованиях, так и в работе. (подробности)